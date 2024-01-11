Новосибирскую школу раскритиковали за объявление на иностранных языках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявление с просьбой носить медицинские маски, вывешенное в новосибирской школе № 47 и продублированное на киргизском и таджикском языках, возмутило одну из местных жительниц, сообщает «МК в Новосибирске». Женщина сочла действия руководства школы нарушением Конституции России.

Школа — это не частная лавочка, а государственное учреждение. И объявления должны быть только на русском, согласно Конституции РФ. Администрация школы решила себя противопоставить Конституции? — написала сибирячка отзыв в интернете.

Директор учебного заведения Михаил Палей в свою очередь объяснил, что объявление было написано на нескольких языках, поскольку у некоторых школьников родители зачастую не соблюдают санитарные меры профилактики респираторных заболеваний. В связи с этим руководство школы приняло решение донести информацию до каждого ребенка максимально доступным способом — на языках, которые им знакомы.

Как заверил директор, ситуация никак не связана с национальностью школьников, и если бы в школе учились дети из Китая, то объявление продублировали бы и на китайском языке.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал всех снова использовать маски из-за увеличения числа заболеваний COVID-19. Он также посоветовал сдавать тесты и делать прививки для профилактики болезни.