Новосибирскому учителю вынесли приговор из-за гибели школьницы в бассейне В Новосибирске учителя приговорили к лишению свободы из-за гибели школьницы в бассейне

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В Новосибирске учителя физкультуры Сергея Верлана приговорили к лишению свободы сроком на полтора года из-за гибели школьницы в бассейне во время урока. Преподавателю также запрещено заниматься педагогической деятельностью, сообщает «Сиб.фм».

Как уточняет издание, трагедия в школе № 197 произошла 15 ноября 2022 года. Во время первого занятия на воде у учеников второго класса девочка, стоявшая по пояс в воде, упала в воду и начала тонуть. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось ее спасти. По факту смерти второклассницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Верлан частично признал свою вину и отметил, что не связывает трагедию со своей профессиональной ошибкой. Защитник обвиняемого настаивал на наказание в виде одного года лишения свободы.

В Жигулевске Самарской области ранее семиклассница выпала из окна школы № 14. Ее госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. По факту произошедшего соберется комиссия по делам несовершеннолетних.

3 апреля в Новосибирске Советский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора школы Антона Неграша, которого обвиняли в распространении порнографических материалов с ученицами. Доказать причастность экс-руководителя учебного учреждения к созданию детского порно не удалось.