Новосибирского робота Николая номинировали на премию CIPR Digital

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В Новосибирской области планируют получить премию CIPR Digital в номинации «Лучший кейс региональной цифровизации» за разработанного в регионе робота по имени Николай. Он консультирует местных жителей при звонках в МФЦ, а также помогает записаться к врачу, пишет Сиб.фм.

Уникальный голосовой помощник робот Николай — это новосибирская разработка, созданная по инициативе Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. Он дает новосибирцам консультации при звонках в МФЦ и помогает записаться к врачу, — сообщает издание.

Основная задача деловой премии CIPR Digital заключается в популяризации российских проектов и разработок в области цифровой трансформации экономики. При этом робот Николай был создан специально для работы на Единую регистратуру 112. Проекты конкурса уже оценило жюри, теперь много зависит от зрительских симпатий.

Ранее в медицинском сервисе «СберЗдоровье» создали робота для психологической помощи. Робот будет звонить и задавать людям вопросы о психологическом состоянии, которые зашиты в его программу. Анализировать ответы и определять это состояние будет специалист.