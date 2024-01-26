Новосибирского полицейского подозревают в совращении школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске полицейского подозревают в совершении развратных действий в отношении 14-летней школьницы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МВД. Как отмечается, заявление на правоохранителя написали родители девочки.

По предварительным данным, преступление совершено 7 января в одном из домов в садовом некоммерческом товариществе. Отмечается, что там отдыхало несколько человек и ночью один из мужчин совершил в отношении подростка развратные действия без применения насилия. По данным ведомства, этим человеком является сотрудник новосибирского гарнизона полиции.

Ранее в Челябинской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней учительницы за совращение несовершеннолетнего. По данным следствия, она вступила в интимную связь с 15-летним учеником. Об этом полицейским рассказал ее муж. По его словам, это произошло у них дома.

До этого, в городе Кировске Ленинградской области задержали 54-летнего преподавателя игры на гитаре по подозрению в совращении несовершеннолетней ученицы. Мужчина совершал действия сексуального характера в отношении девочки на протяжении пяти лет. Пострадавшей числится 12-летняя ученица. По данным следствия, он приставал к ней у себя дома и на работе, в Кировской детской музыкальной школе.