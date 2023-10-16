Новосибирским детям пришлось надеть противогазы Жители Новосибирска записали видео с детьми в противогазах из-за запаха гари

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на постоянный запах гари, пишет «Подъем». По информации издания, люди не могут открыть окна, чтобы проветрить свои квартиры, причем специфическое облако смога накрывает район в одно и то же время. Местные жители просят вмешаться в ситуацию соответствующие органы. Чтобы привлечь их внимание, они записали видеообращение с играющими на улице детьми в противогазах.

Как уточнили журналисты, в городской администрации признали, что периоды с неприятным запахом действительно бывают. Однако в мэрии также заверили, что они непродолжительны и вызваны погодными условиями. В то же время жители района обратились за помощью в Следственный комитет России и Росприроднадзор. Они рассчитывают вынести проблему на федеральный уровень.

Летом жители Новомосковска Тульской области пожаловались на едкий неприятный запах в воздухе. Глава городской администрации заявил, что «тошнотворная» вонь идет от одного из местных предприятий. Он направил обращения в контрольно-надзорные органы региона с призывом принять самые жесткие меры как можно скорее. По словам чиновника, его самого «жутко бесит» эта проблема, но еще больше — цинизм и хамство со стороны руководства предприятий.