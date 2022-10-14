Новосибирский военком заявил о намерении отправиться в зону СВО Новосибирский военком Мельников решил отправиться в зону СВО по мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизованных граждан

Военный комиссар по Дзержинскому и Калининскому районам Новосибирска Олег Мельников выразил желание отправиться в зону специальной военной операции России на Украине. Видеообращение военкома с этим заявлением опубликовано в официальном сообществе Дзержинского района в соцсети «ВКонтакте», сообщает «Сиб.фм».

Новосибирский военком подчеркнул, что через военкомат прошло большое число граждан как из самого областного центра, так и из всей Новосибирской области. И Мельников считает правильным присутствовать на передовой и вместе с другими мобилизованными защищать интересы России на территории Украины.

Как офицер, как военнослужащий я решил призваться на военную службу в рамках мобилизации. Считаю необходимым свое присутствие на переднем крае, где мы будем защищать свою родину, − сказал новосибирский военком в своем видеообращении.

Со слов офицера, в настоящее время он находится в запасе, однако готов вернуться в строй. Ему уже выдали военную форму. Сибиряк прибыл в расположение части и приступил к приему должности в соответствии с предназначением.

Уже получил военную форму одежды, прибыл в распоряжение части, приступил к исполнению должности по предназначению, — уточнил военком.

Ранее о своем желании отправиться в зону СВО заявил первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов. Вместе с ним свой долг Родине решил отдать и депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, участвовавший в боевых действиях в Афганистане с 1987 по 1989 год, за что был награжден медалью «За отвагу». Также добровольцем стал экс-министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее назвал «абсолютно циничной» выходку депутата местного горсовета Хельги Пироговой, попросив определиться политиков со своей позицией касательно СВО.