Новосибирский учитель истории рассказал об уроках с солдатиками Учитель Бондаренко: уроки истории с солдатиками интереснее любой презентации

Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

Учитель истории новосибирской школы № 50 Михаил Бондаренко и его коллекция миниатюрных солдатиков объясняют детям сложные исторические темы лучше любой презентации, пишет «КП-Новосибирск». Бондаренко рассказал изданию, что обучение детей происходит в процессе исторической игры, а накопленные знания и опыт он использует для написания диссертации.

Учитель ведет уроки у детей с пятого по 11-й класс, и большинство из учеников в восторге, пишет издание. Наиболее активные записались в кружок, где усиленно изучают историю, чтобы правильно раскрасить миниатюру.

Как ни странно, самые упорные — девочки, они увлечены покраской больше, чем взрослые модницы маникюром, — подчеркнул преподаватель.

Сейчас 33-летний учитель пишет магистерскую диссертацию по интерактивным урокам с миниатюрой, сообщает издание. Помимо солдатиков, он приносит на уроки такие артефакты, как монеты времен Екатерины II или пушечная шрапнель. Как уточнил Бондаренко, все это можно пощупать и потрогать, а главное — отвлекает детей от смартфонов.

Судя по моему опыту, никакие презентации не дают этого ощущения прикосновения к истории. <...> Даешь детям подержать пулю весом 16 граммов, задаешь вопрос: почему солдаты боготворили хирурга Пирогова? Он изобрел гипсовые повязки, которые помогали лечить переломы от таких пуль. О таких вещах в учебниках не пишут, — объяснил учитель.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на использование школьниками смартфонов на уроках в личных целях. Пользоваться телефонами на уроках предлагается только в экстренных случаях.