Новосибирский таксист отговорил пенсионерку отдать деньги мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таксист из Новосибирска сумел отговорить пенсионерку отдавать деньги мошенникам. Злоумышленники вызвали своей потенциальной жертве такси, чтобы та быстрее добралась до банкомата. Но 44-летний водитель Роман Скорин решил отговорить женщину от ошибки, когда понял, что та разговаривает по телефону с мошенниками, сообщает «КП — Новосибирск».

Я увидел, что из подъезда ко мне вышла маленькая, хрупкая бабуля с тросточкой. Я посмотрел конечную точку — банкомат на улице Дуси Ковальчук. <...> Я ей говорю: «Бабушка, а зачем вам так поздно в банкомат? И почему в тот?» Она ответила, что деньги снять. И тут я услышал, как ей женский голос в трубку прям чуть ли не орет таким приказным тоном: «Ни с кем не разговаривайте! Никому ничего не объясняйте! Вы сели в автомобиль?», — рассказал Скорин.

Догадавшись, что пенсионерку хотят обмануть мошенники, Скорин стал рассказывать истории из своей жизни, когда таким же образом обманывали его близких. После этого водитель попросил у пассажирки телефон и сам стал разговаривать со злоумышленниками. Он представился внуком пенсионерки.

На том конце тут же спросили: «Вы кто?» Я сказал, что внук. Мошенница возмутилась, сказала, что я обманываю ее. Так и она меня обманывала. Я сказал, что отвезу пенсионерку в полицию, чтобы написать заявление. Мне в ответ: «Тогда и мы напишем заявление о похищении человека», — поделился таксист.

Тогда Скорин связался с сыном женщины, и тот помог убедить пенсионерку в том, что ее хотели обмануть. Таксист отвез женщину домой, отменив заказ самостоятельно. По словам Скорина, мошенники выдавали себя за сотрудников банка и «людей в погонах», обещая арестовать свою жертву, если та не переведет деньги.

В Москве ранее 71-летняя женщина перевела 870 тысяч рублей своему 65-летнему знакомому из Сирии, которого нашла в приложении для знакомств. Пенсионерка позвала своего интернет-друга в гости, но тот пожаловался на финансовые проблемы.