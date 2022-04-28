Новосибирский рыбак похвастался десятикилограммовым уловом

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Новосибирский рыбак Иван Скачков похвастался десятикилограммовым уловом в Ордынском районе, передаёт «Сиб.фм». Мужчина поймал огромного судака и рассказал в соцсетях, что обновил свой рекорд по весу пойманной рыбы. Он также подробно описал, как это удалось.

Взял с поклёвкой, по-честному, за край пасти на мандулу от Leader, временами давил хорошо и не давал себя сдвинуть. Ловил на спиннинг с тестом до 18 граммов, — рассказал Скачков.

Секрет, где именно получилось поймать такую рыбу, мужчина выдавать не стал и попросил не расспрашивать.

Ранее другого новосибирского рыбака спасли, когда он провалился под лёд Оби. Утром 23 марта строители услышали крик о помощи и бросились на помощь. Монтажник пластиковых окон Владимир Ануфриев с коллегами вытащили мужчину из реки и передали спасателям.

Также стало известно, что для более эффективной борьбы с браконьерам Росрыболовство привлекает правоохранительные структуры, рыбаков-любителей и специальные дроны. Такие приборы могут летать на высоте около 500 метров, а снизу почти не отличимы от птицы. В ведомстве уточнили, что поимка браконьеров часто связана с рисками, так как они обычно бывают вооружены.