Новосибирский прокурор оценил криминальную обстановку из-за мигрантов Прокурор Новосибирской области Бучман заявил о совершении мигрантами менее 2% преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области мигранты совершают менее 2% от общего числа преступлений, оценил криминальную обстановку в регионе прокурор Александр Бучман после видеообращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину о драке на Хилокской улице. В разговоре с «Сиб.фм» он уточнил, что этот показатель не меняется из года в год.

Он отметил в беседе с изданием, что за 2023 год из 15 тысяч преступлений мигрантами были совершены только 276 из них. По его словам, это составляет 1,8% от общего числа. Он пояснил, что обращение жителей в первую очередь связано с тем, что преступления, совершенные мигрантами, вызывают сильный общественный резонанс.

Бучман уточнил, что на данный момент была утверждена дорожная карта для декриминализации Хилокского рынка. Проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности. Прокуратора с начала 2023 года внесла два представления о недостаточности предпринятых мер.

За 2022 год в Новосибирскую область въехало около 350 тысяч иностранцев. Из них только 60 тысяч, среди которых большинство являются уроженцами Узбекистана и Таджикистана, встали на миграционный учет. С начала 2023 года 50 иностранцев были депортированы.

Жители Новосибирска ранее возмутились массовой дракой мигрантов около Хилокского рынка. Они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в связи с произошедшим и попросили разобраться в ситуации.