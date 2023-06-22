Новосибирский планетарий будет носить имя космонавта Кикиной

Фото: Большой новосибирский планетарий

Большой новосибирский планетарий будет носить имя российского космонавта-испытателя Анны Кикиной, рассказал мэр города Анатолий Локоть. Он отметил, что полет землячки в космос стал значимым событием для региона. Кроме того, мэр подчеркнул, что в Новосибирске продолжает развиваться авиационная наука. Так, в городе производятся аппараты для космической отрасли, сообщает «МК в Новосибирске».

Теперь в нашем городе есть свой космонавт. <...> Она родилась и выросла в Новосибирске, училась здесь в школе, окончила институт, отсюда она выпорхнула в большую жизнь. В честь космического полета нашей землячки — безусловно, исторического для города Новосибирска, мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной, — заявил Локоть.

Приехавшая в Новосибирск на празднование 130-летия города Кикина подчеркнула, что плодотворно сотрудничает с планетарием и участвует в реализации его проектов. Она также рассказала, что проводила образовательные занятия для воспитанников детского центра, пока находилась на борту МКС. Космонавт подчеркнула, что во время полета на рабочем месте у нее висел флаг и герб Новосибирска и Новосибирской области. Она пообещала помогать городу развиваться дальше.

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Планетарий организовал экспозицию в честь полета землячки в космос. Кроме того, Кикина передала музею игрушку Городовичка — символ Новосибирска и флаги планетария и города, которые были с ней на МКС.

Анна Кикина находилась на МКС в составе группы вместе с Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым. Она стала первой из российских космонавтов, кто отправился на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Россиянка перешла на борт Международной космической станции 7 октября.

Выход Кикиной из капсулы космического корабля Crew Dragon, вернувшегося на Землю, показали в прямой трансляции на YouTube-канале NASA. Пилотируемый корабль компании SpaceX приводнился на площадке в Мексиканском заливе.