Новосибирский «мост глупости» поймал фуру Фура застряла под мостом в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске водитель фуры не рассчитал габариты и большегруз застрял под «мостом глупости», пишет «КП-Новосибирск». Водитель фуры хотел проехать под железнодорожным мостом на Красном проспекте.

Мужчина не обратил внимание на предупреждающий плакат, который там висит, и застрял под мостом, образовав на этом участке дороги пробку. По словам очевидца, машину отогнали, а троллейбусную линию починили.

Сейчас большегруз из-под моста отогнали, оборванные троллейбусные провода починили, — сообщил очевидец.

Ранее фура, перевозившая большую цистерну, зацепила мост на Тюменском тракте в Свердловской области и повредила его. Удар пришелся на одну из балок путепровода. На видео с места происшествия было видно, что водитель, несмотря на ДТП, продолжил движение.

До этого фура с негабаритным грузом снесла пешеходный мост в Нижегородской области. Инцидент произошел в ночь на 2 февраля 2024 года в Дальнеконстантиновском районе. Как отмечается, конструкция обрушилась, придавила легковушку и перекрыла дорогу. К утру движение восстановили.

Также на окраине Махачкалы бетономешалка обрушила мост через канал имени Октябрьской революции (КОР) и упала в воду. Переправа была возведена при содействии местных жителей.