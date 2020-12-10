Новосибирский губернатор предложил дать женщинам выходной 31 декабря

https://static.news.ru/photo/f3648f7a-3b75-11eb-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к работодателям региона с предложением отпустить женщин с работы в последний день года.

Свою инициативу чиновник объяснил тем, что традиционно все предпраздничные хлопоты в преддверии Нового года ложатся на женские плечи. Соответствующее предложение Травников озвучил на итоговой пресс-конференции, передаёт «Новая Сибирь».

Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области: по возможности сделайте выходной день, по крайней мере, для женщин, на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику, — сказал губернатор.

Как отмечает издание, для сотрудниц областной администрации 31 декабря, которое в 2020 году выпадает на четверг, будет, по всей видимости, сокращённым рабочим днём.

Ранее несколько российских регионов объявили о том, что 31 декабря 2020 года будет объявлен нерабочим днём с переносом рабочего дня на последнюю субботу месяца. Среди них Курская, Мурманская, Владимирская области, Ставропольский и Камчатский края и другие.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.