Новосибирский губернатор пообещал увольнять чиновников за вечеринки

https://static.news.ru/photo/65841de8-3dcc-11eb-a9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что всем госслужащим грозит наказание вплоть до увольнения за участие в предновогодних вечеринках.

Он напомнил, что ранее обсуждалась важность демонстрации дисциплинированности и приверженности соблюдений всех рекомендаций по борьбе с коронавирусом со стороны представителей органов власти.

Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадётся на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника, — подчеркнул губернатор в ходе оперативного совещания в облправительстве.

По его словам, в период пандемии необходимо «потерпеть» и отметить Новый год в семейном кругу без корпоративов и ночных вечеринок.

Травников также сообщил, что ряд организаций общепита и представителей сферы развлекательных услуг всё же намерены организовать подпольные новогодние вечеринки. Он попросил чиновников и надзорные органы собирать подобные сведения и проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Травников заявил, что чиновники Минкультуры Новосибирской области будут наказаны за участие в массовом мероприятии без защитных масок. Некоторое время назад в соцсетях появились фото с церемонии вручения премии «Короли изящных искусств». На них видно, что глава областного ведомства Наталья Ярославцева и другие чиновники пренебрегли средствами профилактики COVID-19.