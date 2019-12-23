https://static.news.ru/photo/033274be-2621-11ea-ab6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает популизмом объявление на уровне различных регионов РФ 31 декабря выходным днём. Это не входит в полномочия глав регионов и мэров городов.

Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, что губернатор какого-либо региона и даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днём для всех жителей Бердска. Он мог объявить выходной для своих коллег-чиновников. Точно так же и я. Я могу объявить 31 декабря выходным для сотрудников администрации, — сказал губернатор во время пресс-конференции.

Травников также добавил, что в целом согласен с тем, что 31 декабря должен быть выходным днём, и призвал руководителей новосибирских предприятий и учреждений постараться отпустить работников отдыхать в канун Нового года.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, сокращённым на один час. Согласно результатам опроса сайта по поиску работы Superjob, 49% экономически активных граждан России планируют отдыхать в последний день уходящего года.

Ранее NEWS.ru писал, что в сквере перед Новосибирским государственным театром оперы и балета залили каток в форме фаллоса. Анна Терешкова, занимающая пост вице-мэра и главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики, пояснила горожанам, встревоженным формой катка, что «настоящее искусство должно возбуждать».