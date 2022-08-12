Новосибирский эксгибиционист показал половой орган в цветочном магазине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазин цветов

Мужчина из Новосибирска показал половой орган в цветочном магазине. Инцидент произошел 7 августа в микрорайоне «ОбьГЭС». Его выходку зафиксировала камера наружного наблюдения, после чего видеозапись выложили в сообществе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте», пишет «Сиб.фм».

На кадрах видно, как мужчина в футболке, кепке и шортах зашел в салон и попросил собрать ему букет, при этом из ширинки был виден его половой орган. Продавщица пыталась делать вид, что ничего не происходит, однако общаться с извращенцем-покупателем ей было крайне неприятно. Через некоторое время мужчина заметил неладное, извинился и вышел из магазина.

После эксгибиционист снова вернулся в цветочный салон и сообщил флористу, что это был всего лишь розыгрыш. По его словам, таким образом он хотел проверить, как окружающие отреагируют на подобное непотребство.

Семейный психолог Ольга Романив посоветовала, как вести себя при встрече с эксгибиционистом. По ее словам, они обычно не опасны, они хотят просто напугать и удивить. При встрече с таким персонажем следует реагировать спокойно, без эмоций, так как именно этого преступник не ожидает, заявила специалист. Она подчеркнула, что чем спокойнее будет реакция, тем меньше моральные страдания.