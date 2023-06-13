Новосибирский экс-чиновник объяснил взятки желанием спасти жену от рака Новосибирский экс-замминистра Нормайкин заявил, что брал взятки ради спасения жены от рака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший заместитель министра ЖКХ Новосибирской области Владимир Нормайкин, обвиняемый в получении взятки более чем в 2 млн рублей, объяснил свои действия желанием помочь тяжелобольной супруге, сообщает «КП-Новосибирск». Как уточняет издание, экс-чиновник, получивший крупную сумму от фирмы за помощь при участии в тендере, в суде предъявил документы об оплате лечения жены в коммерческих клиниках.

Выяснилось — онкология. Но диагноз поставили уже поздно, начались осложнения. Болезнь стала распространяться внутри. Дальше — дорогие лекарства, обследования в коммерческих центрах. <...> Боялся потерять любимого человека, с которым прожил 27 лет. А потом я на горло себе просто наступил. Мне спасать надо было человека. Сказал знакомому предпринимателю: «У меня проблема, если сможешь — помоги», — рассказал обвиняемый.

Нормайкин напомнил, что признал вину с самого начала и активно помогал следствию. Он выразил сожаление, что не только не вылечил жену, но и лишил ее своей поддержки. Экс-министр заявил, что его пример должен послужить уроком для других, и попросил у людей прощения.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области, Нормайкин был задержан 18 октября прошлого года при получении от учредителя организации взятки в сумме 2 млн 5 тысяч рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.