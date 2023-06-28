Новосибирский депутат трудоустроил помощницу и получил штраф в 300 тысяч Новосибирского депутата оштрафовали на 300 тысяч рублей за мошенничество с зарплатой помощницы

Фото: shutterstock.com

Депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева оштрафовали на 300 тысяч рублей за мошенничество с зарплатой помощницы, сообщает пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Октябрьский районный суд признал парламентария виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

28 июня 2023 года приговором Октябрьского районного суда г. Новосибирска Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства, — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года на основании материалов УФСБ по Новосибирской области против Поповцева возбудили уголовное дело. Согласно версии СК, он фиктивно устроил на должность помощника свою подругу, а начисленная ей зарплата поступала на банковскую карту, используемую депутатом.

Причиненный заксобранию ущерб правоохранительные органы оценили почти в 850 тысяч рублей. Поповцев вину не признал.