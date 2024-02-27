Новосибирский бар «Элтон» проверят на организацию ЛГБТ-вечеринок Новосибирский «Радетель» призвал проверить бар «Элтон» на причастность к ЛГБТ

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Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратилась в МВД и прокуратуру с просьбой проверить новосибирский бар «Элтон» на организацию ЛГБТ-вечеринок (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на заявление активистов. Ранее с аналогичной просьбой к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной обратился местный блогер.

Прошу <...> проверить законность деятельности бара «Элтон бар» <...> и деятельность лиц на предмет организации структурного подразделения движения ЛГБТ на территории Новосибирской области, при положительном исходе привлечь указанных лиц к предусмотренной законом ответственности, — говорится в обращении «Радетеля».

Ранее Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение новосибирского блогера Владислава Пушкина с требованием привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности заведения и закрыть его. Молодого человека возмутило то, что в этом баре «каждую ночь мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей». Сам юноша при этом представился как «будущий мэр» Новосибирска.

В то же время бар «Элтон», на который пожаловалась Мизулина, объявил в соцсетях о закрытии. В праздничные выходные артисты заведения провели травести-шоу с использованием военизированной бутафории по случаю Дня защитника Отечества, что возмутило общественницу. На следующий день к зданию пришли активисты правого движения «Северный человек», а после в бар прибыли силовики и увезли в отделение 12 человек.