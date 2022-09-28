И ночью и днем: первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск В Новосибирской области уклонистов от мобилизации объявили в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области начали разыскивать людей, уклоняющихся от призыва по мобилизации, сообщает «Сибкрай». По словам главного военного комиссара региона Евгения Кудрявцева, для вручения повестки нельзя заходить в квартиру призывника и устраивать там обыск, однако сотрудник военкомата может опросить родных и соседей призывника с целью узнать его местоположение. Также повестку можно отправить по месту работы.

Критерий только один — лично в руки. Местоположение — где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но опять же лично в руки и под роспись, — подчеркнул Кудрявцев.

В том случае, если призывника никак не удается найти, его данные передаются в полицию, а затем его объявляют в розыск. По данным издания, в области уже разыскивается несколько человек. Всего за неделю в регионе было призвано более двух тысяч человек.

Ранее юрист, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов рассказал, что уголовные дела не будут возбуждены по отношению ко всем подлежащим мобилизации гражданам России, которые уехали из страны. Он уточнил, что все страны СНГ, кроме Украины, будут выдавать граждан России, которые скрываются от мобилизации, если они будут объявлены в международный розыск. Однако если призывник формально не был осведомлен о том, что его разыскивают для мобилизации, он вряд ли будет обвинен в уклонении.