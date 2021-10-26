Новосибирских чиновников отстранят от работы за отказ вакцинироваться

Новосибирские чиновники попали под категорию граждан, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Их отстранят от работы в случае отказа, заявил заммэра Валерий Шварцкопп. Об этом пишет Сиб.фм.

Постановление главного государственного санитарного врача Новосибирской области носит прямой характер исполнения, поэтому мы попадаем в те пятнадцать категорий, которые он прописал — «Муниципальные служащие». До 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом, — отрезал Шварцкопп.

Он подчеркнул, что отказавшихся вакцинироваться лишат зарплаты и отстранят от работы. При этом если у чиновника есть медотвод от вакцинации или он недавно переболел коронавирусом, госслужащий обязан предоставить соответствующую справку.

Помимо муниципальных служащих, обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы транспорта, общепита и торговли.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах РФ, он составляет от 8% до 15%.