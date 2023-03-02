Новосибирские врачи вылечили пациента с последней стадией рака кожи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачам из Новосибирска удалось полностью вылечить пациента с последней стадией рака кожи, сообщила пресс-служба НИЦ. Мужчина 77 лет поступил с опухолью размером 15 см в отделение радиотерапии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, стало известно «Сиб.фм».

По данным издания, пациент находился в состоянии тяжелой анемии. Он не обращался к врачам полтора года, пытаясь лечиться самостоятельно. Медики поставили мужчине диагноз, плоскоклеточный рак кожи IV стадии. По словам врача-радиотерапевта Татьяны Воробьевой, опухоль была пропитана кровью. Медики приняли решение провести лучевую терапию.

Пациент прошел ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. Еще через три недели онкологи провели полный курс. Через три месяца на месте опухолевой ткани развилась здоровая, врачи констатировали полное выздоровление. Онкологи пояснили, что пациенту повезло, так как рак не дал метастазы.

Ранее стало известно, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической больницы. Подробности о состоянии ее здоровья неизвестны. Артистка борется с заболеванием уже четыре года. Врач-онколог Игорь Долгополов подчеркнул, что Заворотнюк могут вылечить при удачной лучевой терапии.