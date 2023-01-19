Новосибирские власти помогут эвакуировать с Бали впавшую в кому сибирячку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Новосибирской области помогут в эвакуации сибирячки Елены Новосельцевой, которая осенью во время отдыха на Бали пережила два инсульта, сообщает «Сиб.фм». Областной Минздрав обратился в страховую компанию, в которой жительницы Новосибирска приобретала полис для выезда за рубеж, для решения вопрос с оплатой эвакуации из Индонезии в Россию. Сейчас женщина остается в клинике, где ее пребывание ежедневно обходится более чем в 200 тысяч рублей. Родные пациентки обратилась за помощью к губернатору Андрею Травникову.

Оказать содействие готовы и другие ведомства региона. Так, управление международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области обратилось в посольство РФ в Индонезии с просьбой помочь с эвакуацией, — говорится в публикации.

Все средства, необходимые для вылета спецборта, уже собраны. Сейчас специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) оценивают состояние сибирячки, возможность ее транспортировки, а также изучают характеристики необходимого для этого авиаборта, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Индонезии. Дипломаты также готовы подключиться к «улаживанию формальностей» с властями Индонезии, в том числе для разрешения на перелет.

Елена Новосельцева пережила два инсульта во время отпуска на Бали в ноябре 2022 года. По неподтвержденным данным, в результате женщина впала в кому.

Ранее на Бали автомобиль с тремя туристами из России рухнул в 25-метровый овраг. По данным МВД, водитель машины не справился с управлением из-за отказа тормозов на дороге с уклоном.