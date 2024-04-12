В Новосибирске спасли застрявшего в грязи мужчину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Новосибирске мужчина застрял в грязи на железнодорожной станции Нижняя Ельцовка, пишет KP.RU со ссылкой на сообщение муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС). На помощь пострадавшему пришлось вызывать спасателей.

Несчастный случай произошел, когда 30-летний новосибирец шел со станции и попал в сель ногой. Грязь образовалась там из-за протекающей рядом реки. Мужчина решил пройти по большой куче грязи, но у него затянуло в трясину ногу.

После спасения мужчина поблагодарил сотрудников службы и пошел уже более надежным маршрутом.

Ранее МЧС России опубликовало видео извлечения 300-килограммового москвича из квартиры. По данным ведомства, утром 54-летнему мужчине стало плохо, он вызвал врачей. Москвичу потребовалась госпитализация, чтобы вынести его из квартиры на первом этаже прибыли восемь сотрудников МЧС России. Им пришлось демонтировать решетку на окне.

До этого в подмосковном Солнечногорске пришлось вызывать на помощь сотрудников МЧС, чтобы вызволить детей из трясины на Советской площади. Ранее на этом месте был каток. Одного мальчика местные жители смогли вытащить самостоятельно, а второго доставали спасатели.