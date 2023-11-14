Новосибирские бобры обесточили села и устроили потоп В Новосибирской области бобриная запруда стала причиной подтоплений и блэкаута

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В Искитимском районе Новосибирской области возведенная бобрами запруда развернула русло местной реки Грязнушки, спровоцировав наводнение в полях и даже блэкаут в двух селах, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказал изданию начальник участка районного ДРСУ Игорь Тимошенко, при проведении восстановительных работ в грунте также завяз 38-тонный экскаватор.

В районе деревни Старососедово бобры запрудили два притока. При этом Грязнушка обширно разлилась по полям. Вода <...> сначала захватила поля, потом обочину и вышла на трассу, — рассказал Тимошенко.

Как уточняет издание, дорога соединяет деревню с райцентром, куда сельчане ездят на работу и учебу. Кроме того, вода подмыла столб линии электропередачи, который упал, оставив два села без света. Энергоснабжение восстановили. Чтобы отвести воду, рабочим пришлось вручную разбирать плотины бобров, а также рыть каналы с помощью спецтехники. В результате рядом с одной из запруд в жидкий грунт провалился экскаватор.

Грунт здесь песочный, водонапитанный. В него и ушел экскаватор, который мы не смогли достать, пока через двое суток технику не организовали, — подчеркнул Игорь Тимошенко.

Как отметил приехавший на место событий министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин, решать проблему путем снижения численности бобров пока преждевременно. Чиновник уточнил, что в регионе насчитывается более 20 тысяч бобров, пока принято решение проинформировать районы и под корень разрушать плотины.

Ранее в Москве в районе Покровское-Стрешнево заметили построенную бобрами плотину. На опубликованных в Сети кадрах видно, что у животных получилось возвести плотину в форме сердца.