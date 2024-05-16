Новосибирская журналистка едва избежала выстрела в голову Журналистка из Новосибирска Пятенок рассказала, что кто-то обстрелял ее балкон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске неизвестные выстрелили по балкону местной журналистки Алены Пятенок, она освещает криминальную тематику, пишет Infopro54. Инцидент произошел еще 10 мая поздно вечером. Предположительно, стрельба велась из пневматического оружия.

Я вышла на балкон подышать воздухом, было уже темно... Сначала услышала звук рассыпающегося стекла. Пригнулась вниз. Потом уже увидела пулевое отверстие в стекле. Пуля вошла буквально рядом с тем местом, где была моя голова несколько секунд назад, ― вспоминает Пятенок.

При этом журналистка не стала однозначно связывать инцидент со своей работой. По ее словам, это могло быть банальной выходкой ночных хулиганов, которые баловались с оружием. Она подчеркнула, что угрозы ей не поступали.

До этого вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей. Наряд полиции задержал петербуржца. Возраст подозреваемого — 37 лет.

Специалисты установили, что изъятый огнестрел является незарегистрированным ТТ 1954 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО. Оказалось, что в 2010 году в Сургуте он был судим за грабеж.