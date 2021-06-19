Новосибирская область ужесточила ограничения из-за коронавируса

Новосибирская область ввела новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В регионе запрещены массовые мероприятия, также исключается участие зрителей при проведении спортивных мероприятий, сообщает ТАСС.
Запрещены массовые мероприятия, которые
При проведении торжественных мероприятий рекомендуемая заполняемость зала должна составлять не более 50%, при этом необходимо соблюдать все меры безопасности. В регионе будут ускорены сроки вакцинации для сдерживания распространения инфекции.
В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона было отменено празднование Дня города. В начале прошлой недели были заново перепрофилированы под приём коронавирусных больных городская больница № 2 и госпиталь ветеранов войн № 2.
Как сообщалось ранее, власти шести регионов России объявили об ужесточении ограничений из-за распространения коронавируса. Новые меры введены в Московской, Вологодской и Мурманской областях, Хабаровском крае, а также в республиках Бурятия и Марий Эл.