Новосибирская модель снялась в откровенной фотосессии по «Игре в кальмара»

Стандартный красный костюм надзирателя из "«Игры в кальмара» был несколько видоизменен для фотосессии, но подписчики не заметили особых изменений и похвалили модель за «безумно красивый» косплей. Фотографии набрали тысячи лайков и сотни комментариев
Ранее психолог рассказала, как «Игра в кальмара» может повлиять на детей. По её словам, множество сцен насилия и жестокости в сериале могут стать причиной нарушения сна и ночных кошмаров, а также повышенной возбудимости нервной системы и тревожности у детей.