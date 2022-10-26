Новосибирцы засняли на видео падение ступени ракеты-носителя «Союз»

Фото: Роскосмос

Первая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а» сгорела в небе над Новосибирском утром 26 октября, сообщает «Сиб.фм». Это заметили жители города, которые поделились фотографиями и видеозаписями зрелища в социальных сетях.

Ракета доставляла на МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21». Ее первая ступень отделилась от ракеты после того, как в ней выработалось топливо, и начала сгорать в атмосфере. Такие детали, как правило, при падении сгорают целиком или падают в безлюдных местах, запланированных при запуске ракеты, пишет издание.

Очевидцы падения первой ступени «Союза-2.1а» отметили, что в полете она как будто меняла свое направление.

Выглядело это не очень, когда как будто она развернулась в твою сторону и увеличилась в размерах! — писали очевидцы.



Пресс-служба Роскосмоса сообщала, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 26 октября с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-21», чтобы доставить на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для станции, питьевую воду, новую одежду, свежие продукты и оборудование для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем в космосе. Стыковка к модулю «Поиск» намечена на 28 октября 05:50 мск. На МКС его будет принимать экипаж 68-й экспедиции — космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

22 октября ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с двумя космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области. Спутники имеют военное назначение, их цели и задачи засекречены, говорится в сообщении Минобороны. Космические аппараты вышли на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме, бортовые системы функционируют нормально.