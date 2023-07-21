Новосибирца внесли в черный список на местном рынке из-за грязной обуви Житель Новосибирска пожаловался в полицию на охрану рынка, не пустившую его из-за грязной обуви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Новосибирска все чаще стали жаловаться на действия охраны Центрального городского рынка, которая устроила «дресс-код» для посетителей, сообщает «КП — Новосибирск». Один из горожан, мужчина по имени Вячеслав, рассказал в беседе с изданием, что поехал на рынок за мясом, но охрана не дала ему войти, объяснив, что у него грязная обувь. Новосибирец написал заявление в полицию.

Мужчина добавил, что на следующий день вновь приехал на рынок, однако ему снова запретили войти, так как уже занесли в некий черный список.

Был скандал большой. Я приезжал — перегораживают вход на рынок. Администратор после долгих разговоров соизволил вычеркнуть из черного списка. Заявление в полицию подали и в прокуратуру. В полиции сказали, что у них по пять подобных заявлений в день, — рассказал Вячеслав.

Юрист Инесса Рябинина предположила в комментарии изданию, что подобное поведение охраны связано с гастрокортом, который расположен под одной крышей с рынком. При этом она подчеркнула, что в Гражданском кодексе нет статьи, регламентирующей подобные ситуации.

В крытом павильоне не только мясные ряды, по соседству — гастрокорт с ресторанами и кофейнями. С появлением общественного пространства охрана рынка стала очень внимательно следить за клиентами. Уже не в первый раз новосибирцы жалуются на странный "дресс-код. <...> С точки зрения закона на входе в публичное общественное пространство не может стоять юноша и решать, кто входит, а кто нет, — пояснила юрист.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что у заведений общественного питания есть два законных повода отказать клиенту в обслуживании. В кафе могут не пустить человека в грязной одежде и посетителя, который находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок.