Новорожденный овцебык признал в инспекторе свою мать Рожденный на Ямале овцебык признал в инспекторе парка свою мать

Фото: Mark Newman/FLPA/Global Look Press

В природном парке «Ингилор» новорожденный овцебык признал в инспекторе парка свою мать, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства Ямала. Мать детеныша, родив, убежала догонять свое стадо, а теленок остался один.

В природном парке «Ингилор» одна из самок овцебыка родила и сразу убежала догонять стадо, но ее новорожденный теленок не имел сил стоять на ногах и не смог пойти вслед за мамой, — рассказали в пресс-службе.

Инспектор парка, услышавший крики новорожденного детеныша, решил помочь и повез его к стаду на снегоходе. Нагнав овцебыков, он попытался оставить теленка, но тот каждый раз пытался догнать его, так как сотрудник стал первым, кого он увидел после рождения. Только на четвертый раз, убедившись, что теленка приняла мать, инспектор смог уехать. Сейчас жителям Ямала предлагают выбрать детенышу имя.

В природном парке «Ингилор» на Ямале ране заметили новорожденных детенышей овцебыков. В первые дни детеныши в основном прячутся за родителями, из-за чего их трудно поймать в кадр. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что присутствие людей полезно для животных: волонтеры регулярно следят за их состоянием, ухаживают за территорией и чинят вольеры.