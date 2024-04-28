Новорожденные зубробизоны из питомника под Петербургом попали на видео В питомнике под Петербургом у зубробизонов родились два малыша

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В парке «Зубровник», расположенном под Санкт-Петербургом, у зубробизонов родились два малыша, сообщили в пресс-службе зверинца. Маленькие животные уже окрепли и осваиваются на территории питомника, наслаждаясь теплом и солнцем.

Добро пожаловать в этот мир, малыши! Уже окрепли и наслаждаются солнышком! Вот такие замечательные новости к майским праздникам! — сказано в сообщении.

Как пишет телеканал «78», новорожденные оказались самками. Роды принимали сотрудники городской ветслужбы. Отмечается, что отцом семейства стал бык Яшка.

Ранее в семействе двупалых ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге родился детеныш. Малыш уже попал на видео. На кадрах он пытается грызть листья салата, не покидая объятия мамы. Большую часть времени маленький ленивец проводит с родителями, поэтому сотрудники зоопарка пока не могут определить его пол.

А в Мариупольском зоопарке тигрята впервые вышли к людям. Животные появились на свет 5 февраля. Им уже дали имена: мальчика назвали Тесеем, а двух девочек — Клепой и Маркизой. Они уже подросли и с интересом изучают все вокруг, играют друг с другом и знакомятся с сотрудниками зверинца.