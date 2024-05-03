Новорожденные овцебыки из парка Ямала попали на видео

В природном парке «Ингилор» на Ямале заметили новорожденных детенышей овцебыков, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова. В первые дни детеныши в основном прячутся за родителями, из-за чего их трудно поймать в кадр. Но заснять новорожденных овцебыков на видео все же удалось.

Как отмечает издание, в парке живет 110 особей овцебыков, их популяция ежегодно растет. Кроме того, там обитают бизоны, лошади и овцы, на новом месте обживаются яки. Артюхов подчеркнул, что присутствие людей полезно для животных: волонтеры регулярно следят за их состоянием, ухаживают за территорией и чинят вольеры.

Присутствие людей рядом помогает животным. Специалисты регулярно наблюдают, как овцебыки себя чувствуют. Волонтеры ухаживают за территорией парка, ремонтируют вольер. Красота этих мест притягивает все больше туристов. Так наш природный парк становится местом, где в гармонии живут человек и природа, — написал губернатор.

В парке «Зубровник», расположенном под Санкт-Петербургом, у зубробизонов ранее родились два малыша. Маленькие животные уже окрепли и осваиваются на территории питомника, наслаждаясь теплом и солнцем.

28 апреля стало известно, что в мариупольском зоопарке родилось шесть енотов. Отмечается, что все детеныши здоровы, едят смесь и находятся в основном в специальной кроватке.