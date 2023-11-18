Завернутого в одеяло младенца нашли в парке под Петербургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новорожденную девочку нашли на территории Отдельного парка в городе Пушкине под Санкт-Петербургом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Малышка доставлена в больницу.

Инцидент произошел утром 17 ноября. Младенца, завернутого в одеяло, обнаружила женщина, которая и сообщила о находке в полицию. Вместе с сотрудниками МВД на место прибыли также врачи.

Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофарингит, — сказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что жительница Омской области тайно родила ребенка в парке села Одесского и оставила его. Младенец выжил. Личность его 33-летней матери была установлена при помощи генетической экспертизы. Женщину нашли сотрудники полиции, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следователям она заявила, что оставила ребенка в парке за ненадобностью, поскольку у нее уже есть двухлетняя дочь.

В начале ноября в Москве суррогатная мать за плату в 25 тысяч рублей в месяц и 1 млн рублей после родов выносила ребенка для клиентки из интернета. Через несколько дней после передачи младенца она раскаялась в содеянном и пришла с повинной в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Обе женщины задержаны, ребенок передан в специализированное медучреждение.