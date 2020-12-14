Новогодние утренники и концерты разрешили на Чукотке

https://static.news.ru/photo/0f460268-3e88-11eb-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Власти Чукотки разрешили новогодние утренники и концерты из-за улучшения ситуации с коронавирусом. За неделю в регионе зафиксированы 24 случая заболевания инфекцией.

Новогодние утренники в детсадах разрешены с 15 декабря по 20 января, в это же время можно проводить чаепития в школах, концерты, киносеансы, экскурсии. Также открываются тренажёрные залы и возобновляются индивидуальные занятия с тренером, но спортивные массовые мероприятия пока не разрешены, написал в Instagram губернатор округа Роман Копин.

Ситуацию по COVID-19 удалось стабилизировать. Введённые ограничения принесли результат, рост заболеваемости замедлился: за неделю зафиксировано 24 случая заболевания. Значит, жители стали более ответственно соблюдать меры профилактики. Это позволяет нам ослабить ограничения на новогодние праздники, — сказано в сообщении.

Продолжается на Чукотке вакцинация от коронавируса. За два дня привиты 35 человек, в новом году власти планируют охватить до 60% жителей округа.

С начала пандемии на Чукотке заболели 454 человека, умерли четверо, уже выздоровели 389 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жёсткие ограничения вводятся в Калининградской области с 28 декабря из-за распространения коронавируса. Они будут действовать все новогодние праздники до 17 января 2021 года.