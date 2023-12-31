Новогодние гулянья запретили еще в одном российском городе Мэр Новороссийска запретил массовые мероприятия и фейерверки на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новороссийске запретили проводить массовые мероприятия в новогодние праздники, об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Андрей Кравченко. Он объяснил неуместность гуляний трагедией в Белгороде. Объявляя решение, мэр сослался на просьбу «Движения первых».

Пока наша страна переживает такое горе — никаких массовых праздничных гуляний в общественных местах быть не должно! Дорогие новороссийцы, запуск фейерверков и петард в этот момент также неуместен! — написал Кравченко.

Новогодние мероприятия также были отменены в Магадане и Благовещенске. Еще перед атакой на Белгород праздничный салют в новогоднюю ночь отменили власти Санкт-Петербурга.

31 декабря об отмене всех массовых мероприятий по случаю Нового года также объявили в приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области. От фейерверков на Новый год отказались и несколько городов на Дальнем Востоке.

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря достигло 24 человек, среди них четверо детей. Пострадавшими числятся 108 человек. Утром 31 декабря в Белгороде звучал сигнал ракетной опасности, людей призывали спуститься в укрытия. Спустя полчаса тревогу отменили.