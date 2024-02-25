«Новое контрнаступление»: военэксперт о танках Abrams под Авдеевкой Военэксперт Дандыкин допустил попытку контратаки ВСУ с танками Abrams у Авдеевки

Фото: Sgt. Anthony Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появление американских танков Abrams в составе украинских подразделений в районе Авдеевки может свидетельствовать о планируемой ВСУ попытке контратаковать на данном направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это может стать одним из элементов «нового контрнаступления», о котором недавно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Можно допустить, что ВСУ вновь попытаются контратаковать на Авдеевском направлении, поэтому наращивают там боевую мощь. На мой взгляд, это будет сродни тому наступлению, которое у них было под Артемовском, где они в конечном итоге попали в котел. Зеленский недавно говорил о новом контрнаступлении, видимо, это один из ее элементов. Летом у первой линии боевого соприкосновения у ВСУ шли «Леопарды», которые были уничтожены. Сейчас они используют танки Abrams, которые мы ждем с нетерпением. Их уничтожение отразится на украинских военных в военном, материальном и моральном плане, — предположил Дандыкин.

По мнению эксперта, ВСУ будет сложно использовать танки Abrams при нынешних погодных условиях.

Использовать их, учитывая нынешнюю погоду, будет непросто. Бои на Авдеевском направлении, да и везде, идут ожесточенные. Думаю, они хотят хоть чего-то добиться до начала президентских выборов в России. Времени остается немного, и они лезут из кожи вон. Как мы уже поняли, украинское руководство не боится отправлять солдат на погибель, — констатировал он.

О танках Abrams, впервые замеченных у ВСУ на линии соприкосновения к северо-западу от Авдеевки, ранее сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, украинские военные также пытаются интенсифицировать применение БПЛА в боях на этом участке фронта.