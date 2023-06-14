Под Ростовом загорелась Новочеркасская ГРЭС

Фото: МЧС РФ

В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, возгорание произошло на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составляет около 200 кв. м. В Сети были опубликованы кадры с места пожара.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудников Новочеркасской ГРЭС эвакуировали со станции. МЧС сообщает, что к тушению пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники. Очевидцы утверждают, что перед возгоранием прогремел взрыв, пишут авторы Telegram-канала «Осторожно, новости».

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.

Как сообщалось ранее, с момента разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище сотрудники МЧС РФ спасли 2237 человек от потопа. Эвакуировано в общей сложности 7248 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Нуждающиеся получили порядка 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды.

Ранее председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в зоне затопления достигло 17. Он отметил, что работам в зоне ЧС после подрыва Каховской ГЭС мешают проблемы со связью. Особенно это касается Алешкинского и Голопристанского округов. В связи с этим местные власти обратились за помощью к федеральным МЧС и Минцифры.