Новочеркасская ГРЭС вспыхнула в Ростовской области Губернатор Голубев: подстанция Новочеркасской ГРЭС загорелась под Ростовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. По его словам, огонь потушили, погибших и раненых в результате инцидента нет. Причины уточняются, добавил он.

Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции <...> Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС, — отметил глава региона.

Ранее пожар произошел на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что возгорание началось после атаки беспилотников на промзону города Кстово. Местные СМИ информировали, что дрон целился в установку перегонки нефти компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Также возгорание случилось на объекте ТЭК в Орле у резервуара с топливом на две тысячи кубометров. Огонь охватил территорию в 100 квадратных метров. Перед этим мэр города Юрий Парахин известил о падении ночью на объект ТЭК украинского БПЛА.