Новочеркасская ГРЭС восстановила работу после пожара

Фото: МЧС России

Новочеркасская ГРЭС возобновила свою работу после пожара, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе станции. По словам представителя ГРЭС, один из энергоблоков уже включен в сеть остальные будут также запущены в ближайшее время.

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России. После выполнения обследования и инфраструктуры 15 июня в 04:07 мск включен в сеть энергоблок №3 и несет нагрузку, подготавливается запуск других энергоблоков, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всем жителям Ростовской области, которым из-за аварии отключили электричество, подали напряжение.

О возгорании на Новочеркасской ГРЭС стало известно накануне. По информации Telegram-канал Baza, возгорание произошло на шестом энергоблоке. Как сообщил 161.RU источник в силовых структурах, причиной пожара стал взрыв. По его словам, в результате ЧП пострадали три человека — они находятся под медицинским наблюдением. В Сети были опубликованы кадры с места пожара.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.