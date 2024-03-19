Новгородскую пенсионерку оштрафовали за антикварное оружие и боеприпасы

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Пожилую жительницу деревни Добрости в Новгородской области оштрафовали на пять тысяч рублей за хранение оружия и боеприпасов почти вековой давности, пишет «МК в Новгороде» со ссылкой на информацию объединенной пресс-службы судов региона. Уточняется, что пенсионерка хранила арсенал у себя дома.

Как пишет издание, в доме у женщины были обнаружены и изъяты ствол, ствольная коробка и затвор винтовки Мосина образца 1891–1930 годов и боеприпасы к пистолетам систем «Маузер» и «Наган». Штраф был назначен за незаконное хранение оружия.

При этом суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также возраст и состояние здоровья пенсионерки и ее близкого родственника, добавили в пресс-службе. В связи с этим размер штрафа был установлен в пять тысяч рублей.

Ранее бизнесмен из Москвы открыл стрельбу у Исаакиевского собора в центре Петербурга. В номере у предпринимателя в гостинице «Англетер» правоохранители нашли целый арсенал оружия. Уточняется, что 41-летний мужчина вышел на улицу босиком, взяв с собой охолощенный пистолет, и выстрелил вверх на глазах у прохожих. В снятом им номере обнаружили еще два пистолета, автомат, магазины с холостыми патронами и дымовые шашки.