Новгородский кролик отправил в больницу годовалую девочку из Петербурга Кролик прокусил палец годовалой девочке из Петербурга в новгородском зоопарке

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Кролик прокусил палец годовалой девочке из Петербурга в контактном зоопарке в Новгородской области, сообщили в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России. Ребенка пришлось доставить в больницу.

3 мая годовалую девочку доставили в клинику Педиатрического университета. У ребенка диагностировали открытый перелом дистальной фаланги указательного пальца, — сказано в сообщении.

Сейчас малышка находится в травматологическом отделении, в котором, по информации специалистов, проведет ближайшие дни. Как отметил детский хирург клиники Артем Косулин, рану обработали должным образом, было сделано все необходимое, чтобы предотвратить появление инфекций. По его словам, к счастью, кролик был из зоопарка, у него есть все необходимые прививки, в том числе от бешенства.

Врач добавил, что кролик в состоянии даже откусить палец маленькому ребенку. Однако, как правило, это происходит не от агрессии, а случайно — животное может принять человеческий палец за еду, так как у него плохое зрение.

Ранее сообщалось, что на Кубани собака откусила часть лица школьнице. Подростка доставили в больницу, где она уже третий день находится под наблюдением врачей.