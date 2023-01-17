Новгородский губернатор Глеб Никитин объяснил, почему поехавший с ним на стройплощадку ветеран надел каску поверх меховой шапки. Как сказал глава региона LIFE, на улице было ветрено и холодно, поэтому пожилой человек «утеплился».

Было около нуля. Было очень ветрено, такая северо-западная холодная погода. Я тоже замерз в каске, но держался. А наши ветераны, понятно, они люди пожилые, поэтому считаю, что ничего такого страшного нет. Самое главное, чтобы наш уважаемый ветеран был здоров! Ему так удобнее, он здоровье бережет. Поэтому ничего страшного не вижу, — сказал Никитин.