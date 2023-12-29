Россиянку осудили за налет на продуктовый магазин с игрушечным пистолетом Жительница Великого Новгорода получила условный срок за попытку ограбить магазин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительнице Великого Новгорода вынесли приговор за налет на продуктовый магазин с игрушечным пистолетом. Она получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, пишет «МК в Великом Новгороде» со ссылкой на региональное управление МВД. За этот период 40-летняя женщина должна будет доказать, что исправилась.

Как уточняет издание, инцидент произошел в мае 2023 года. Новгородка пришла в продуктовый магазин на набережной Александра Невского. При себе у нее был игрушечный пистолет, которым она угрожала сотруднику. Обогатиться обвиняемой не удалось: в кассе на тот момент было только около 500 рублей. Свой поступок она оправдала большими долгами.

Мужчина ранее ограбил магазин крупной ювелирной сети, похитив изделия на 300 тысяч рублей. Злоумышленник угрожал консультантке муляжом взрывчатки — это выяснили впоследствии. Момент преступления попал на запись с камеры видеонаблюдения.

До этого мужчина с обрезом попытался ограбить отделение банка в центре Екатеринбурга, для конспирации он закрыл лицо шарфом и надел капюшон. Злоумышленник успел дважды выстрелить в потолок, прежде чем скрылся без денег до приезда охранников. Сотрудники охранного предприятия прибыли через 10 минут с момента вызова.