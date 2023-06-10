Новая атака ВСУ «захлебнулась»: новости СВО на утро 10 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины в ночь на 10 июня предприняли очередную попытку контрнаступления, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российская армия отвечает «шквальным гостеприимством».

Ближе к утру в Минобороны РФ заявили, что российские войска предотвратили атаки боевых групп двух украинских бригад в области Торского и Серебрянского лесничества. ВСУ атаковали с использованием боевых бронемашин, относящихся к 81-й аэромобильной и 67-й механизированной бригадам.

Военный корреспондент Семен Пегов также сообщили, что ВС РФ успешно отразили крупномасштабное наступление украинских военных в Запорожской области на участке между Ореховом и Работино. По его словам, на месте боевых столкновений осталось большое количество обгоревшей бронетехники ВСУ. Пегов добавил, что во время отступления Вооруженные силы Украины были вынуждены уничтожить один из своих танков .

Фото: Министерство обороны РФ

Накануне президент России Владимир Путин констатировал, что украинское наступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. По словам Путина, украинские войска в последние дни несут значительные потери, превышающие классические показатели при наступлении — «три к одному». Однако, подчеркнул президент, наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

Журналист телеканала CNN Фред Плейтген заявил, что Вооруженные силы РФ активно подавляют наступательные действия ВСУ. По его словам, в американской администрация признают, что украинские военные подразделения сталкиваются с усиленной обороной ВС РФ. В своем сюжете журналист показал несколько экземпляров западной техники ВСУ, которая была уничтожена в ходе контрнаступления.

Украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос считает, что контрнаступление ВСУ может провалиться из-за отсутствия авиации. Он сообщил, что без ВВС вся западная военная техника будет уничтожена и станет легкой мишенью для ВС РФ.

Один человек погиб в результате удара ВСУ по детскому лагерю «Днепряны» на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Еще один человек ранен. Сальдо подчеркнул, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Фото: Официальный Telegram-канал Врио Губернатора Херсонской области Последствия обстрела по эвакуированным жителям Херсонской области

Власти США решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи общей стоимостью $2,1 млрд. В него вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотники Puma и боеприпасы с лазерным наведением. Также в пакет помощи включены услуги по обучению, техническому обслуживанию и поддержке деятельности западного вооружения.

Страны Евросоюза поставили на Украину лишь 60 тысяч тяжелых артиллерийских боеприпасов, в то время как солдаты ВСУ нуждаются минимум в 120 тысячах подобных снарядов в месяц, пишет Süddeutsche Zeitung. По информации издания, столь малые объемы поставок связаны с дефицитом боеприпасов в Европе — военные склады «давно опустели до аварийных запасов».

Украинские военные получат западные истребители F-16 через два-три месяца, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, до этого времени контрнаступление должно проводиться с использованием старой авиации. Он отметил, что для украинского контрнаступления подойдут самолеты типа МиГ-29.

Обозреватель Беньямин Хирш написал в статье Der Tagesspiegel, что президент Украины Владимир Зеленский должен объяснить, почему напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Журналист также обратился к западным лидерам с призывом отреагировать на произошедшее.

Также сообщалось, что возле территории Запорожской атомной станции пролетели три ударных беспилотника. Дроны были посажены при помощи средств радиоэлектронной борьбы, а позже — уничтожены. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к всеобщей мобилизации в РФ. По его мнению, также необходимо проработать механизмы возвращения в строй раненых солдат, которые могут помочь ходу боевых действий благодаря опыту и мотивации. Так, по его мнению, Великую Отечественную войну Красная армия выиграла во многом именно благодаря опоре на уже обстрелянных, в том числе и раненых воинов.

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