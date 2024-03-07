Носки отдирали ножом: в Тольятти привели в порядок бродягу из канализации LIFE: жившего в канализации Тольятти мужчину отмыли и отвезли в приют

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тольятти блогер Антон Глетчеров, помогающий людям в трудной жизненной ситуации, оказывает поддержку бездомному мужчине, известному как «дядя Саня» и прожившему 15 лет в городской канализации, пишет LIFE.ru. По словам блогера, когда бездомного приводили в нормальный человеческий вид, его носки пришлось буквально отдирать ножом от кожи.

Издание пишет, что коммунальщики потребовали от «дяди Сани» освободить канализационный люк, где он жил в течение многих лет. Блогер помог Александру пройти санитарную обработку. При этом выяснилось, что мужчина около трех лет не снимал носки, которые пришлось отделять от кожи с помощью ножа. После этих процедур бездомный был направлен в социальный приют, где ему обещали помочь с работой и оформлением документов.

При этом, по словам Глетчерова, родственники Александра, первоначально обещавшие забрать мужчину к себе, затем отказались это сделать. Блогер несколько раз созванивался с ними, но на каком-то этапе они перестали отвечать на звонки.

О «дяде Сане», 15 лет жившем в канализационном люке в Тольятти, стало известно в конце февраля. После публикации информации о мужчине быстро нашлись его родные, которые считали его умершим.