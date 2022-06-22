Носивший ядерный чемоданчик президента полковник пытался покончить с собой МК: носивший ядерный чемоданчик президента полковник ФСО пытался покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полковник Федеральной службы охраны, отвечавший за ядерный чемоданчик президента Бориса Ельцина, пытался покончить с собой, передает «Московский Комсомолец». Знакомые мужчины сообщили, что накануне он жаловался на уголовное преследование и проблемы с деньгами.

Известно, что 20 июня 52-летний полковник ФСО Вадим Зимин был найден раненным в своей квартире. В настоящее время он находится в коме, врачи не готовы дать оптимистичные прогнозы о его состоянии.

Знакомые сообщили изданию, что Зимин в начале карьеры служил в войсках связи и побывал в нескольких горячих точках. В одной из них он был ранен, после чего ему провели сложную операцию по установке в черепе титановых пластин. Выздоровев, Зимин перешел на работу в ФСО, дослужившись до полковника.

Собеседники добавили, что Зимин был сотрудником узла связи президента Бориса Ельцина и отвечал за так называемый ядерный чемоданчик. Выйдя на пенсию, мужчина устроился в таможенную службу, где занимал должность председателя тендерной комиссии Центрального таможенного управления.

Недавно Зимин поделился с близкими, что в отношении него возбудили два уголовных дела после того, как он отказался написать заявление об уходе по собственному желанию по просьбе начальства. По неподтвержденной информации, ему вменялось получение взятки в размере 20 тысяч рублей и телефона, а также взятка в три тысячи рублей от гастарбайтера.

Родные подчеркнули, что Зимин не беспокоился за исход дела, поскольку был уверен, что оно разваливается, а в августе, когда должны были начаться слушания, суд его оправдает. Отмечается, что в момент инцидента Зимин находился под домашним арестом.

Газета выяснила, что 19 июня к мужчине приехал его брат из Дагестана. Оперативникам мужчина рассказал, что 20 июня, находясь в опьянении, Зимин сказал, что хочет покончить с собой, однако брат его отговорил от этого, после чего родственники начали строить планы на будущее в цветочном бизнесе. Как пояснил брат Зимина, через некоторое время бывший полковник ушёл в другую комнату, где позднее родственник нашел его без сознания.

Гражданская жена Зимина добавила, что на днях он позвонил ей и пожаловался на нехватку денег. Она добавила, что отставной полковник находился в депрессии из-за потери работы и заработка.

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