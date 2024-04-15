«Ноги торчат»: ростовчане нашли труп в припаркованной «Оке» В Ростове жители нашли труп в автомобиле «Ока»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону местные жители сообщили о трупе в автомобиле марки «Ока», сообщает портал DonDay. В УГИБДД изданию сообщили, что ДТП на пересечении двух улиц, где обнаружили тело, не было. Предполагается, что водитель мог умереть за рулем или кто-то оставил тело на месте убийства.

С утра стоит «Ока» с трупом внутри. Ноги торчат, — сообщили очевидцы.

Автомобиль службы медпомощи, по словам свидетелей, находился на месте происшествия более четырех часов.

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