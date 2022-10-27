Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

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В ночь на 27 октября на Балаклавскую ТЭС была совершена атака беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, один из трансформаторов загорелся, однако он не работал и находился на ремонте. Глава региона добавил, что открытого огня на станции не было уже к моменту прибытия сотрудников МЧС. В результате атаки никто не пострадал.

Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет. На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде, — заявил губернатор.

Развожаев заметил, что заметного ущерба удалось избежать благодаря мерам по обеспечению безопасности станции, предпринятым заранее. Беспилотник, сказал губернатор, был сбит с траектории средствами радиолокационной защиты.

Ранее в небе над Крымом и Севастополем были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, все дроны уничтожили силами противовоздушной обороны.