Ночные взрыватели петард перепугали жителей Подмосковья Жители Красногорска пожаловались на соседей из-за взрыва петард по ночам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье жители Красногорска жалуются на соседей, взрывающих петарды по ночам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Опубликованы видео таких случаев на двух улицах.

Шум по ночам тревожит жителей деревни Путилково городского округа Красногорск. Люди на нескольких улицах слышали громкие взрывы посреди ночи, когда кто-то с верхних этажей сбрасывал на улицу петарды.

От взрывов во дворах срабатывали сигнализации автомобилей. Такие случаи произошли на улице 70-летия Победы и в ночь на 31 декабря в ЖК на улице Просторной. Моменты взрыва петард попали на видео.

Ранее житель Омска в результате неудачного эксперимента с петардой травмировал своего шестилетнего сына, лишив его зубов. Глава семейства вместе с детьми взрывал петарды во дворе, одну из них он положил внутрь старого холодильника. В момент взрыва от него отлетела деталь, которая попала в лицо ребенку.

Также на этой неделе ученику девятого класса в Москве разорвало щеку после игры с петардой. Инцидент произошел, когда мальчик с друзьями резвился во дворе, в какой-то момент он замешкался и петарда взорвалась возле его лица. Подростка доставили в хирургическое отделение одной из столичных больниц.